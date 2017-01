Installé près de Limoges, Pierre Prévost fabrique des parquets haut de gamme dans la tradition de ses aïeux.

> Pierre Prévost, artisan parqueteur : "Notre plus belle réalisation ? Le terminal de Roissy" Crédit Image : SIPA Crédit Média : Armelle Levy Télécharger

par Armelle Levy , Loïc Farge publié le 09/01/2017 à 11:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La parqueterie Prévost existe depuis trois générations. Cela fait maintenant vingt-deux ans que Pierre a repris l'entreprise créée par son grand-père en 1954. Il reste fidèle à son ADN, ce savoir-faire familial : concevoir des parquets en bois nobles, 100% fabriqués en France. "On travaille d'abord du chêne, tous les feuillus français (...) On n'importe aucune matière première. On fabrique exactement les parquets comme au XIXe siècle, quelle que soit la quantité", assure-t-il. "On prend la matière première dans les scieries, on sèche, on fabrique et on expédie. En aucun cas on n'intervient sur les chantiers", poursuit-il.



En fait, Pierre Prévost fabrique ses parquets. Il ne les pose pas. Il est capable pour ses clients, professionnels ou particuliers, de fabriquer des parquets en point de Hongrie, très tendance aujourd'hui, ou de répondre à toute autre demande. Il sait faire du sur-mesure. "Nous sommes vraiment souples en fabrication. Nous avons une machine très spécifique pour faire exactement ce que le client attend de nous, chose que peut-être une très grosse structure ne pourrait pas se permettre", dit notre artisan.

On fabrique exactement les parquets comme au XIXe siècle, quelle que soit la quantité Pierre Prévost, artisan parqueteur Facebook Twitter Linkedin

Pierre Prévost a beau être installé dans son petit village de 700 habitants, il livre ses parquets haut de gamme partout dans le monde. Ses clients, en France, sont prestigieux : le château de Versailles ou l'Assemblée nationale, pour la rénovation. Mais il a participé aussi à de nouvelles constructions. "La cerise sur le gâteau, notre plus belle réalisation, c'est le nouveau terminal de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle", où 2.500 mètres-carrés de parquet ont été fabriqués en noyer.



Pierre Prévost a reçu le Prix Stars et Métiers de la dynamique commerciale en décembre dernier pour avoir su aussi bien développer le chemin tracé par ses aïeux.