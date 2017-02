Journal de 12h30 : Marine Le Pen appelle à "franciser les aides" aux agriculteurs

publié le 28/02/2017 à 13:15

Alors qu'elle fustigeait l'"échec absolu" de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne, Marine Le Pen a appelé à "franciser les aides". Présente au Salon de l'agriculture, ce mardi 28 février, elle a estimé qu'il fallait "revoir totalement le système des aides". Et de poursuivre : "Il faut franciser les aides, il ne faut évidemment pas les baisser, mais il fait les distribuer autrement". Elle a vivement critiqué l'Union européenne qui finance par des aides l'hectare alors qu'il faut selon elle "financer les bonshommes".



Déplorant les "mesures dignes de campagnes régionales qu'on entend pendant cette campagne présidentielle", le président du Front national a appelé à ce que "l'argent des Français" et "des collectivités serve à acheter des produits agricoles français", et à mettre un terme à "la concurrence déloyale, et les accords de libre-échange".

À écouter également dans ce journal :

- Orvault : une information judiciaire a été ouverte après la disparition depuis douze jours d'un couple, de leur fille de 18 ans et de leur fils de 21 ans, habitant Orvault, près de Nantes (Loire-Atlantique). Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au fils aîné, Sébastien.

- Terrorisme : une jeune femme de 18 ans a été interpellée par la police ce mardi à Creil (Oise). Placée en garde à vue, la lycéenne est suspectée par la DGSI d'avoir été en contact avec Rachid Kassim.



- Parti socialiste : Jean-Marie Le Guen a eu des morts très durs à l'encontre de Benoît Hamon, mardi 28 février sur RTL. Selon le secrétaire d'État au Développement, le candidat à la présidentielle "s'est isolé en tenant un discours extrêmement radical (...) Aujourd'hui, Benoît Hamon (...) C'est un programme de rupture avec sa famille politique (...) C'est une impasse stratégique".



- SNCF : François Hollande inaugure ce mardi 28 février les infrastructures de la ligne à grande vitesse reliant Tours à Bordeaux. Le trajet entre Paris et Bordeaux s'effectuera désormais en deux heures.



- Puy-de-Dôme : trois hommes ont attaqué une jardinerie de Clermont-Ferrand à la voiture-bélier, samedi 26 février, pour s'emparer d'un étonnant butin. Les individu sont en effet reparti avec un cacatoès, un perroquet plutôt rare.