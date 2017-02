Jouer au Loto coûtera plus cher mais pourra rapporter plus

La grille du Loto augmentera de 20 centimes en mars prochain et proposera à ses joueurs une nouvelle façon de gagner.

01/02/2017

Qui n'a jamais rêvé d'avoir plus de chances de gagner au Loto ? Ce sera désormais possible à partir du 6 mars 2017, à une condition : mettre la main au porte-monnaie. La grille du loto passera à 2,20 euros au lieu de 2 actuellement. Selon Le Parisien, une nouvelle formule proche du principe de la tombola fera son apparition.



Il faudra toujours choisir cinq numéros parmi les 49 et un numéro chance entre les 10 possibles. Mais un tirage complémentaire viendra s'ajouter à la grille classique. Au moment de valider son bulletin, le joueur verra apparaître sur son ticket une série de chiffres et de lettres, qui formera un code unique. Le principe est calqué sur celui de My Million, qui se joue avec l'Euro Million.



Lors de chaque tirage du loto, tous les lundis, mercredis et samedis, une dizaine de codes, tous gagnants, seront tirés au sort, comme à la tombola. Les jours de super-cagnotte (par exemple lors de vendredi 13 ou lors du Super Loto de Noël), pas moins de 100 codes se révéleront gagnants et permettront à leurs propriétaires de toucher "quelques milliers d'euros", selon le quotidien.



À tous les joueurs, il faudra donc être vigilant et ne pas oublier de vérifier si vous faites pas partie des heureux élus. Depuis le lancement de My Million il y a trois ans, une vingtaine de gagnants seraient passés à côté du pactole. Ils ne sont jamais venus récupérer leur dû.