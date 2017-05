publié le 01/05/2017 à 20:05

Il y a huit ans, Jonathan Drutel a subi une greffe du cœur et des deux poumons, après une première greffe des poumons. Il y a 15 jours, il a terminé le marathon de Paris et s’apprête à se lancer un nouveau défi : faire Saint-Malo-Paris en trois jours à vélo. "Ma vie aujourd'hui est vraiment faite de défis et ça me permet de me prouver que je suis bien en vie", explique-t-t-il.



Lors du marathon de Paris, il a rencontré une Argentine dont la fille est atteinte de mucoviscidose. Lorsqu'il lui a dit qu'il courait malgré la maladie, elle s'est mise à pleurer : "Au fur et à mesure que le marathon se rapprochait, il s'est vraiment transformé en un moyen de communication, explique-t-il. Le but est devenu (...) de montrer aux gens, à la population de personnes malades atteintes (...) qu'il était possible de croire en l'avenir avec des problèmes qui sont finalement énormes."

400 km à velo

Malgré sa volonté, ces exploits sportifs lui demandent des efforts particuliers. Rien que durant le marathon de Paris, qu'il a parcouru en cinq heures et 16 minutes, il a perdu 4 kg. Une perte de poids "impressionnante", comme il l'admet, qu'il attribue aux températures de ce week-end-là : "Cette chaleur a été compliquée pour moi à gérer, de par la maladie." Malgré tout, il s'apprête à parcourir les 400 km qui séparent Paris de Sait-Malo, à vélo. Un nouvel exploit qu'il compte accomplir durant le pont de l’ascension.