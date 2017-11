Jocelyn Mafféis: Mort suspecte à l’Ecole des Mines

publié le 22/11/2017 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel



Ce soir, nous ouvrons le dossier d’une mort suspecte à l’Ecole des Mines de Paris. Le 18 septembre 2013, un garçon de 19 ans, Jocelyn Maéffis, qui vient d’intégrer l’école, en première année, tombe du 7ème étage dans la cour de la résidence des étudiants de l’école.

Il décède 6 jours plus tard. Accident malheureux ? Bizutage qui tourne mal ? Suicide ? Les parents de Jocelyn lancent sur RTL, un appel à témoin. ils sont persuadé qu’on leur cache quelque chose.





Appel à témoins

Jocelyn Mafféis

Nous lançons un appel à témoins, à toute personne ayant connaissance d’éléments pouvant expliquer ce qui a pu se passer pour Jocelyn, que ce soit des comportements observés le jour même ou des éléments de contexte, par exemple des jeux dangereux.

Les faits : le 18 septembre 2013 vers 18h, Jocelyn est tombé d’une grande hauteur dans la cour intérieure de sa résidence d’étudiants, la Maison des Mines et des Ponts. Il est décédé six jours plus tard.

Il venait juste de faire son entrée à l’école des Mines de Paris. Ses dix jours passés au sein de l’école et de la résidence avaient comme programme les cours pendant la journée, ainsi que des jeux et des soirées d’intégration. Sa chute s’est produite quelques heures avant le départ en WEI (week-end d’intégration).

Le caractère de Jocelyn était positif, pas du tout suicidaire. Le contexte d’intégration était propice à des mises en danger. Une information judiciaire est en cours pour faire la lumière sur les faits.

Merci de nous signaler tout élément pouvant aider à la compréhension de ce tragique événement.





Les Parents de Jocelyn





Contacts : Palais de justice, Ordre des avocats, 4 bd du Palais, 75001 Paris (mettre sur l’enveloppe le n° Toque G879)



ou



Par le site de soutien pour Jocelyn,http://www.soutienpourjocelyn.fr











Nos invités

Claire Mafféis, maman de Jocelyn Mafféis, Maitre Solène Debarre, du barreau de Paris, avocat des parents de Jocelyn, Dominique Rizet, consultant service police justice à BFM TV, Marie-France Henry, présidente du comité national de lutte contre le bizutage.











Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.