Jean-Marie Le Pen n'a pas dérogé à la règle. L'ancien président du Front national, en conflit avec sa fille Marine, était une nouvelle fois présent ce lundi 1er mai pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. "Je ne suis pas candidat à la présidence de la République mais comparez mon discours de ce matin avec celui du pauvre monsieur Macron, qui a fait un festival de démagogie... Quand je pense que cet homme a été ministre, directeur de banque et qu'il est candidat à la présidence de la République, c'est pitoyable", lance-t-il dans un premier temps au micro de RTL.



Cependant, c'est bien une nouvelle division au sein du parti frontiste qui interroge. Malgré la date, Marine Le Pen n'a jamais évoqué Jeanne d'Arc lors de son meeting à Villepinte. Son discours, très offensif à l'encontre de son adversaire du second tour, était essentiellement axé sur la finance. "Marine Le Pen mène sa campagne électorale, sans mes conseils et sans ma participation", réplique-t-il.



Si elle évoque une "rupture politique irréversible", Jean-Marie Le Pen se montre beaucoup plus nuancé et appelle à un certain "respect". "Je suis ce que je suis. Depuis 60 ans, je suis un homme politique, fondateur du Front national, et je crois avoir mérité l'estime et le respect de tout le monde y compris de Marine Le Pen", assure-t-il rappelant toujours être "président d'honneur du Front national".



Jean-Marie Le Pen revient sur l'hommage à Xavier Jugelé

La dernière confrontation entre les deux ? La prise de position de Jean-Marie Le Pen, jugée "odieuse" par sa fille, sur la cérémonie en hommage à Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées. "Il m’a semblé qu’il y avait dans cette cérémonie une équivoque et qu’on rendait plutôt hommage à l’homosexuel qu’au policier. (…) Et cela, ça m’a un peu choqué », avait alors déclaré le cofondateur du Front national.



À l'antenne de RTL, ce dernier persiste : "Cela n'a jamais été fait, on ne le fait pas aux épouses mais on le permet aux amants homosexuels. Voilà pourquoi j'ai été choqué. Je suis hostile au mariage homosexuel et surtout quand ils se démontrent en présence du président de la République".