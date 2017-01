Une Japonaise de 21 ans venue étudier en France à Besançon a disparu de façon inquiétante début décembre.

L'étudiante Narumi Kurosaki, 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 4 décembre. Elle était arrivée à la fin de l'été pour étudier à l'université de Besançon. Cette étudiante au centre langues appliquées avait été vu vivante pour la dernière fois au début décembre. Des traces rouges ont été retrouvées sur le seuil de sa résidence universitaire et l'ancien petit ami de Narumi, un jeune homme d’origine chilienne, est activement recherché par la police.



Interrogés par les enquêteurs, les proches de la jeune fille ont souligné le tempérament envahissant du jeune homme. Narumi Kurosaki avait par ailleurs pour habitude de donner fréquemment des nouvelles à sa famille au Japon. Les enquêteurs ont donc rapidement écarté la thèse d’une disparition volontaire, et craignent désormais que la jeune fille soit morte. Une enquête vient d’ailleurs d’être ouverte pour assassinat.

- Face aux difficultés qu’il rencontre actuellement, le groupe Sud-Coréen STX est à vendre et sa filiale française avec lui. Le site de Saint-Nazaire affiche pourtant un carnet de commande rempli jusqu'en 2026. Ces perspectives auraient séduit le groupe italien Fincantieri, un autre constructeur naval basé à Trieste.



- Manuel Valls a dévoilé un programme très à gauche devant ses partisans réunis à la Maison de la Chimie à Paris. Au même moment, Vincent Peillon détaillait lui aussi son programme, en plaidant notamment pour un new deal européen.



- Dérangé par son étiquette de candidat des riches, François Fillon est sorti de sa réserve en ce début d’année pour s’accorder une visite d’un centre Emmaüs à Paris.



- Une campagne de vaccination contre la méningite va être lancée sur le campus de Dijon, où trois cas ont été recensés depuis le mois d’octobre 2016, dont 2 mortels. Pour enrayer la propagation du virus, quelques 30.000 personnes vont être vaccinées gratuitement, en tout cas si elles le souhaitent.



- La publication du palmarès 2016 des prénoms démontre que les classiques ont toujours la cote. Pour les petites filles, Louise reste le prénom le plus donné devant Emma et Jade. Chez les garçons, c'est Gabriel qui domine avec Jules et Lucas.