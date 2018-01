Crues : "Votre assureur est là pour être à vos côtés", rappelle Arnaud Chneiweiss

publié le 28/01/2018 à 19:51

C'est un phénomène qui touche la France, et principalement la région parisienne, depuis le début du mois de janvier. À cause des pluies diluviennes de cet hiver, la Seine et la Marne sont en crue. Et de nombreux Franciliens patissent de cette crue, certains plus que d'autres. Invité de RTL Soir ce dimanche 28 janvier, le délégué général de la Fédération française de l'assurance (FFA) a dispensé ses conseils aux sinistrés.



Arnaud Chneiweiss rappelle les démarches principales à effectuer lorsque l'on est victime des inondations. "Prenez des photos avec votre smartphone. Elles suffiront pour être des preuves des biens qui se trouvaient là", explique l'assureur. Ensuite, Arnaud Chneiweiss conseille de contacter son "assureur dans les meilleurs délais. Souvent, il peut vous apporter des services d'urgence, des services d'aide à la personne, et parfois des garanties pour le relogement".

À ce stade, Arnaud Chneiweiss n'est pas à même de chiffrer le coût que représentera la crue. En 2016, il rappelle au micro de RTL que celle qui s'était abattue sur la France au début de cet été-là avait coûté près d'1,4 milliard d'euros. "Là, on est dans un phénomène beaucoup plus long, la Seine monte lentement, la décrue sera lente", explique-t-il.