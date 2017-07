publié le 11/07/2017 à 12:37

Le réveil a été brutal pour ces adolescents belges ! Dimanche, un bus qui transportait une cinquantaine de passagers a été touché par une balle alors qu'il circulait sur l'autoroute A10 à hauteur de Monts en Indre-et-Loire. Aucun blessé n'est à déplorer, comme le rapportent la RTBF et France Bleu Indre-et-Loire.



Il était près de 5 heures du matin quand l'autocar a été traversé de part en part par une balle. Le projectile a traversé une vitre de l'aile gauche de l'arrière du véhicule et est ressorti par une autre vitre du côté droit.

Affrété par une mutualité chrétienne, le car en provenant d'Espagne transportait 44 jeunes de 15 et 16 ans, originaires des environs de Malines et de Turnhout, au nord de la Belgique, huit accompagnateurs et deux chauffeurs. Ils ont pu repartir à bord de trois autres bus qui revenaient également d'Espagne.

Selon les premières hypothèses, il pourrait s'agir d'une balle perdue. La balle a pu être récupérée par les gendarmes de Tours en charge de l'enquête. L'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale a également été sollicité. Selon France Bleu Tourraine, il s'agirait d'une munition Brenek utilisée pour chasser le grand gibier. La gendarmerie de Tours a indiqué qu’une enquête pour violence volontaire avec arme avait été ouverte.