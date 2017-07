publié le 05/07/2017 à 07:02

Les Français ont certes plébiscité Emmanuel Macron, et son discours d'optimisme, lors de l'élection présidentielle ainsi que les élections législatives, mais ils semblent encore pétris de fortes crispations.



C'est ce que révèle l'étude "Fractures françaises 2017", publiée lundi 3 juillet. L'enquête, réalisée par Ipsos/Sopra Steria pour Le Monde sur Internet du 21 au 27 juin 2017, sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes, souligne notamment le malaise des Français face à l'immigration.

65% des personnes interrogées considèrent qu'il y a trop d'étrangers. Une impression qui s'accompagne du sentiment de ne plus se sentir "chez soi comme avant". Si ce nombre de personne est au plus bas depuis la création de cette enquête en janvier 2013, il reste largement majoritaire à 60%.



Concernant les efforts faits par les immigrés pour s'intégrer, 61% des Français interrogés considèrent qu'ils n'en font pas. Un chiffre en progression de 3 points par rapport à la dernière édition d'avril 2016. Les sondés reconnaissent toutefois qu'il est difficile pour un immigré de s'intégrer (54%), et que réduire leur nombre ne changerait rien au nombre de chômeurs en France (57%).

Des fractures avec la religion musulmane

Et même si 2016 a connu une importante diminution des actes islamophobes (-35,9 par rapport à 2015, selon le Collectif contre l'islamophobie en France), un des points saillants de l'étude publiée ce lundi 3 juillet est celui de la défiance à l'égard de la religion musulmane.



Seulement 40% des personnes interrogées ont une opinion positive de l'Islam et considère cette religion compatible avec les valeurs de la société française. Et contrairement au judaïsme et au christianisme, l'Islam est perçu à 74% comme voulant imposer son mode de fonctionnement aux autres.



Un seul point est rassurant : l'opinion que l'islam est pacifique reste, malgré une baisse de 5 points, encore majoritaire à 54 %.