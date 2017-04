publié le 18/04/2017 à 16:46

La France victime d'une "submersion migratoire" ? Ces mots ont été employés par Marine Le Pen, mardi 18 avril au micro de RTL, au milieu de son argumentaire sur le moratoire sur l'immigration légale qu'elle compte appliquer à son arrivée au pouvoir si elle est élue au terme de l'élection présidentielle. Il s'agirait pour elle de geler l'octroi de plusieurs titres de séjour afin de faire un "bilan" sur ce dossier et de faire voter les lois qui permettraient de réduire le nombre d'entrées en France.



La présidente du Front national s'émeut notamment des "230.000 d'immigrés légaux qui rentrent chaque année dans notre pays". Elle dit ainsi vouloir ramener à 10.000 le solde migratoire, la différence entre le nombre de personnes qui sortent du territoire et qui le rejoignent.

Un solde migratoire en baisse

Selon les derniers chiffres définitifs de l'Insee, la France a enregistré 338.000 entrées et 238.000 sorties en 2013. Autrement dit, le solde migratoire était positif de 100.000 personnes. Pour l'année 2015, dont les données sont encore provisoires, l'organisme table sur 67.000 entrées de plus que de sorties. La même différence, en baisse, est attendue pour 2016. Il n'y a en revanche pas encore de chiffres pour l'année 2017.

Ces statistiques sur l'immigration ne distinguent pas les étrangers des Français qui reviennent. En 2015, sur les 364.000 entrées, l'Insee recense 24% de personnes nées en France, 6% de Français nés à l'étranger et 70% d'étrangers. Il se trouve également qu'il y a plus de sorties que d'entrées pour les personnes nées en France, contrairement au solde migratoire des étrangers.



Enfin, les données du ministère de l'Intérieur indiquent une légère baisse du nombre de premiers visas délivrés aux étrangers entre 2015 et 2016. Les titres de séjour en France sont majoritairement délivrés pour des questions familiales. Un motif qui devance légèrement les venues pour étudier.