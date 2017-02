Il y a 40 ans : la disparition d’Yves Bert

publié le 23/02/2017 à 10:30

Il s’agit certainement du plus vieux cold case de France : le 3 février 1977, le petit Yves Bert, six ans, disparaît à la sortie de son école à Lyon.

Une disparition toujours non élucidée 40 ans plus tard. La mère d’Yves n’a jamais abandonné et lance un dernier appel à témoin dans l’Heure du Crime pour que quelqu’un parle enfin et qu’elle sache ce qui est arrivé à son enfant.



Nos invités

Thérèse Deleuze, mère d’Yves Bert, Alain Boulay, président de l’association Aide aux Parents d'Enfants Victimes (APEV), Robert Daranc, ancien correspondant d’RTL à Lyon.





