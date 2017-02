Il voyageait avec près de 2 kilos de cocaïne dans son slip et ses chaussettes

Un individu a été interpellé par des douaniers à bord du TGV Paris-Rennes. Il est depuis incarcéré, dans l'attente de son procès.

Crédit : AFP / LOIC VENANCE Un TGV de la SNCF en gare de Bordeaux le 9 juillet 2012 (illustration).

par Léa Stassinet publié le 07/02/2017 à 11:18

Le 31 janvier, des douaniers circulent à bord du TGV Paris-Rennes et procèdent à un contrôle sur un passager. Ils découvrent alors 1.781 grammes de cocaïne, dissimulés dans les chaussettes et le slip du voyageur. L'homme s'est présenté au tribunal de Rennes vendredi 3 février, avouant avoir cédé à l'appât du gain. L'accusé n'est pas un délinquant, seule une peine d'amende pour conduite sans permis figure à son casier judiciaire. C'est la première fois que cet homme inséré socialement à Rennes et vivant avec sa femme et ses deux enfants, est soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiants.



Il a obtenu le renvoi de son procès au 16 mars prochain. En attendant, il sera incarcéré, comme le parquet l'avait requis. Il soupçonne en effet le prévenu de ne pas être qu'un simple novice du trafic de drogue. Il a effectué de nombreux allers-retours entre Rennes et Paris ces derniers mois. De plus, au moment de son interpellation, il était en possession de 9 téléphones portables.



De son côté, l'accusation redoutait qu'en liberté, le prévenu reprenne son trafic pour rembourser la cocaïne saisie et détruite, par peur de représailles.