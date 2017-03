Histoire du 36 : l'affaire Markovic

publié le 15/03/2017 à 11:30

A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, l’histoire d’une ténébreuse affaire qui remonte à l’année 1968 : la découverte du corps d’un homme d’origine Serbe, Stevan Markovic, ancien secrétaire-garde du corps de l’acteur Alain Delon, sur une décharge des Yvelines.

L’affaire Markovic, allait tenir la Une de l’actualité pendant près de 7 ans. Pour la police, elle demeure une des enquêtes les plus retentissantes de l’après-guerre : 60 000 cotes, un dossier lourd d’une tonne et demie, conservé dans les coffres-forts du tribunal de Versailles.



L’instruction ne débouchera sur aucun procès, après le non-lieu rendu en 1976 en faveur de François Marcantoni, une figure historique de la pègre, soupçonné d’en avoir été l’organisateur.



Cette affaire aurait pu coûter sa carrière politique à Georges Pompidou, un an avant son élection à la présidence de la République !



En effet, des rumeurs qui se révéleront totalement fausses par la suite, semblent un moment impliquer Claude Pompidou, l’épouse de l’ancien premier ministre du général de Gaulle, qui aurait participé à des soirées libertines, en compagnie d’une brochette de stars du Show Business.



Patricia Tourancheau, journaliste et auteure du livre "Le 36 : histoires de poulets, d'indics et de tueurs en série" qui sera publié demain 16 mars 2017 aux éditions du Seuil.

Le 36 : histoires de poulets, d'indics et de tueurs en série de Patricia Tourancheau (Seuil, 2017).

Claude Cancès, ancien chef de la Police Judiciaire, agent de police à la brigade mondaine à l'époque de l'affaire Markovic.



