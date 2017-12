et AFP

publié le 03/12/2017 à 16:12

Il voulait récupérer son dû auprès de ses locataires, mais c'est sur des armes de guerre que le propriétaire d'un box est tombé, samedi 2 décembre en fin de soirée, dans un immeuble de la Garenne-Colombes. L'homme inspectait son local quand il découvert "un fusil Kalachnikov, un autre fusil AR15 et un pistolet-mitrailleur de type Mac 11", selon les informations du Parisien. Le propriétaire des lieux a immédiatement alerté les forces de l’ordre.



Le propriétaire du box, motivé par plusieurs loyers impayés, explique le quotidien, avait décidé de visiter son box "situé avenue du Général-de-Gaulle" aux alentours de 22h40. Il y a découvert "un sac" contenant les trois armes de guerre.

Et la découverte ne s'est pas arrêtée là : un second sac trouvé sur place contenait "cent cinquante cartouches de calibre 5,56 mm, quatre gilets pare-balles, un étui de revolver, un chargeur de 9 mm, un trousseau de clés et divers papiers". Le service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine s'est saisi de l'enquête, selon Le Parisien.