Hakim El Karoui : "l’islam est un problème français"

Quelle politique arabe pour la France pour le quinquennat qui commence ? C’est la question à laquelle tente de répondre Hakim El Karoui avec son rapport "Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France” au sein du Think Tank Montaigne. Une grande partie de ses conclusions est consacrée à la façon dont la France peut répondre durablement à la menace terroriste qui pèse aujourd’hui sur le pays. "Pendant longtemps la France a influencé le monde arabe, aujourd’hui les idées viennent du monde arabe vers la France dont des idées comme le salafisme, le terrorisme", souligne Hakim El Karoui.



"On lutte par des moyens de renseignements, mais il faut aller beaucoup plus loin", poursuit l’essayiste, "il faut considérer que le salafisme, c’est une vision du monde, on va pas interdir le salafisme". L’auteur du rapport pour une nouvelle politique arabe française réclame la mise en place d’alternatives à l’islam venant du Maghreb : "il faut créer cet islam français, avec des imams français, avec un financement français qui doit puiser sa source dans le halal, une taxe sur le pèlerinage et tout un tas d’autres financements".

Le renseignement constitue une réponse à la menace terroriste, tout comme la coopération régionale avec les pays du Maghreb. Mais ces réponses resteront insuffisantes face au défi idéologique auquel la France est confrontée. "Il y a plus de franco-arabes [en France] que de franco-européens," souligne Hakim El Karoui. "La coopération sécuritaire ne suffit pas, l’islam est un problème français", insiste-t-il.