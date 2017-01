ÉDITO - Il y a quinze ans, François Bayrou administrait une claque à un garçonnet qui lui faisait les poches. À l'inverse, mardi 17 janvier, c'est un ado qui a giflé Manuel Valls.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 18/01/2017 à 11:48

"Le désir de célébrité et la volonté de médiatisation qui caractérise l'époque conduisent certains esprits faibles, fragiles ou perdus à tout faire pour attirer la lumière", constate Pascal Praud. "Et par une folie, qui marque notre temps, une gifle donnée à 16 heures dans un petit village de Bretagne devient l'épicentre de la vie politique française une heure plus tard", poursuit-il.



"Faire parler de soi est devenu une obsession. Devenir un héros auprès de ses amis, en l’occurrence engagés dans une lutte identitaire obscure bretonne, et qui ont salué hier (mardi 17 janvier, Ndlr) sur leur page Facebook ce geste", ajoute le journaliste.



"C'est le seul moyen d'exister pour ces minorités, pour ces ultra-marginaux que personne ne connaît ni ne suit, et qui vivent une heure de gloire avec ce type d'action", décrypte Pascal Praud. "Ils ont la possibilité d'abîmer un homme, une image, une fonction", déplore-t-il. "Cet événement révèle les années 2010 : agressivité, rancœur, égocentrisme", conclut le journaliste.



"Je porterai plainte parce que c'est un coup. L'acte physique est violent, ce n'est pas comme la farine", a souligné Manuel Valls dans le train qui le ramenait à Paris. Il faisait référence à un premier incident de campagne le 22 décembre à Strasbourg, où il avait été enfariné.