Gay Pride, Journées olympiques : comment circuler à Paris samedi

publié le 24/06/2017 à 05:28

Paris célèbre la marche des fiertés LGBT et les Journées olympiques ce samedi 24 juin. Et qui dit événements dans les rues de la capitale, dit petites modifications des conditions de circulation, de stationnement et de transport dans plusieurs secteurs de la ville. Et ce pour une bonne partie de la journée.



En ce qui concerne la circulation et le stationnement, certaines voies sont fermées par mesure de sécurité pour les Journées olympiques de 8h30 à 22h30. Les voitures ne peuvent pas rouler, ni stationner dans le secteur qui s'étend de Champs-Élysées-Clemenceau à la Tour Maubourg, ainsi qu'à Charles-de-Gaulle-Étoile. La Mairie de Paris précise que toute personne résidant dans la zone de restrictions, qui souhaite faciliter ses déplacements, doit se munir d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile.

Restriction de circulation lors des Journées olympiques Crédit : Mairie de Paris

En raison de la Marche des Fiertés de Paris, organisée par l’Interassociative lesbienne gaie, bi et trans (Inter-LGBT), une partie du centre de Paris sera également fermée à la circulation. Le parcours de la Gay Pride relie la Place de la Concorde à la Place de la République via la rue de Rivoli, le boulevard Sébastopol et le boulevard Saint Martin. Le stationnement est interdit sur l’intégralité du parcours de 10h30 à 21 heures.

Restriction de circulation lors de la Gay Pride Crédit : Mairie de Paris

Concernant les transports en commun, les lignes de bus circulant dans le périmètre de restriction de circulation pour les Journées olympiques (63-69-72-83-93) sont déviées. Le parcours de la Gay Pride entraîne la déviation des lignes de bus suivantes de 10h à 22 heures : 20-21-24-27-29-38-39-42-47-48-52-56-58-65-67-68-69 -70-72-73-74-75-76-81-84-85-94-95-96.



La Mairie de Paris précise que les stations de métro situées sur le parcours de la manifestation risquent d'être fermées. Toutefois, les correspondances restent assurées. À noter qu'en raison de travaux le samedi 24 juin, aucun train du RER C ne circule entre les gares d'Invalides et de Versailles Château et St Quentin en Yvelines.

Situation sur les quais

Les quais rive droite et rive gauche sont également impactés. Rive gauche, l’accès des piétons au port de Solférino, port des Invalides et port du Gros Caillou pendant les Journées olympiques est contrôlé de 10 heures à 20 heures. Sur toute la rive gauche, les escaliers sont fermés. L’accès piétons se fait uniquement par les rampes. L’accès véhicule est interdit de 9 heures à 22 heures. L’accès à la station Invalides (RER C) via le quai sera fermé.



Rive droite, l’accès des piétons au Port des Champs Élysées, Port de l’Hôtel de Ville et Port des Célestins est contrôlé (fouille, palpation) de 10 heures à 22 heures. L’accès des véhicules est interdit de 9 heures à 22 heures.