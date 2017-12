Gare Montparnasse : le trafic reprend lundi matin après la panne géante

publié le 04/12/2017 à 05:01

C'était une fin de week-end noire pour les voyageurs qui transitaient par la gare Montparnasse. Dimanche 3 décembre, la station a été totalement paralysée par une panne générale. Pour raisons de sécurité, la SNCF a préféré stopper le trafic. Plus de 20.000 passagers ont subi cette panne due à un "bug informatique". Toutefois, la situation devrait être réglée ce lundi matin et le trafic, à l'ouverture de la gare Montparnasse, semble avoir repris d'après le site de la SNCF.



La compagnie ferroviaire invite par ailleurs les passagers à ne pas se présenter sans titre de transport, pour ne pas saturer les trains. Les voyageurs impactés par la panne géante pourront échanger et annuler leurs billets gratuitement pendant un mois.

"Le trafic sera normal pour demain matin", avait d'ailleurs indiqué le directeur général de SNCF Transilien Alain Krakovitch. Il a expliqué que la panne avait été provoquée par un "problème informatique" dans la mise en service prévue ce week-end d'un nouveau système permettant d'augmenter le nombre de TGV au départ de Montparnasse. "Toutes les annulations seront intégralement remboursées et les reports s’effectuent sans frais", est-il précisé sur le site de la SNCF.



La ministre des Transports Élisabeth Borne a qualifié la panne de ce dimanche 3 décembre d'"inacceptable", avant de convoquer le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, ce lundi à 9 heures au Ministère. La situation n'est pas sans rappeler la grande panne qui a eu lieu à la gare Montparnasse à la fin du mois de juillet, et avait duré trois jours.



Le trafic SNCF Crédit : Capture d'écran / SNCF