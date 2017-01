Il s'agissait en fait de la recette d'un supermarché du centre-ville.

Crédit : AFP / Archives, Adrian Dennis Des billets de 500 euros

par Léa Stassinet publié le 04/01/2017 à 16:03

C'est un geste assez rare pour être souligné. Une promeneuse de 56 ans a fait une étonnante découverte dans les rues de Montpellier il y a quelques jours. Alors qu'elle marchait, elle tombe sur une enveloppe contenant près de 2.500 euros en liquide et plusieurs chèques dont le montant est estimé à quelques milliers d'euros. Les garder, les rendre ? La Montpelliéraine n'a pas hésité, et a ramené la coquette somme à la police, comme le rapporte France Bleu Hérault.



Il s'agissait en fait de la recette d'un petit supermarché de la ville. Vendredi 30 décembre, le gérant de la supérette se rend à la banque pour y déposer la recette de la veille, mais perd l'enveloppe en chemin. Il décide alors de revenir sur ses pas, mais ne trouve aucune trace de l'enveloppe et des milliers d'euros qu'elle contient. Entre-temps, l'honnête promeneuse l'avait récupérée, ouverte, puis ramenée au commissariat.



Peu après, les policiers ont contacté le gérant du magasin pour lui apprendre la bonne nouvelle et surtout lui rendre son argent. Touché par la bienveillance de la quinquagénaire, le commerçant lui a immédiatement proposé une récompense financière, que l'intéressée a tout simplement refusée, estimant n'avoir fait que son devoir.