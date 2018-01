et Clarisse Martin

publié le 03/01/2018 à 09:51

Installer un téléphone fixe dans chaque cellule de prison peut-il améliorer les conditions de vie des prisonniers et favoriser leur réinsertion ? Pour François Korber, délégué général de l'association Robin des lois et lui-même ancien prisonnier, "c'est incontestable". Invité de RTL ce mercredi 3 janvier, il rappelle que les associations, dont la sienne, plaident "depuis des années" pour cette mesure.



À l'heure actuelle, il y a déjà des téléphones fixes dans les prisons, mais ils se situent dans les espaces communs à tous les prisonniers. "Vous ne pouvez pas parler à votre femme avec trois personnes qui attendent derrière", estime François Korber, qui juge que cette mesure sera efficace pour lutter contre la prolifération des téléphones portables. Ce dernier déplore néanmoins le coût très élevé des appels en prison, dont la gestion est déléguée à une société privée.

"Nous allons veiller à ce que le prix retenu pour chaque appareil, chaque cellule, soit conforme aux prix du marché", a déclaré François Korber, qui balaie les critiques des détracteurs du projet, notamment fondées sur la sécurité. "Il n'y aura aucun changement pour la sécurité car le téléphone existe déjà. (...) Le téléphone est déjà relié à un poste central", avec des possibilités d'écoutes en direct ou après les appels des détenus.



François Korber estime qu'il y a un manque de volonté des pouvoirs publics quant à la situation carcérale en France. "Si on se donnait les moyens, on pourrait fermer des prisons", et aider les détenus à "trouver un boulot, se réinsérer".