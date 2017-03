François Fillon : revivez l'édition spéciale de "RTL Midi"

publié le 01/03/2017 à 12:39

"Je ne me retirerai pas, je ne céderai pas". C'est avec ces mots que François Fillon a annoncé qu'il reste dans la course de l'élection présidentielle le mercredi 1er mars, au terme d'une matinée agitée. Quelques heures plus tôt, le candidat Les Républicains a annulé sa visite au Salon de l'agriculture, à la surprise de son entourage le plus proche.



Dans une courte déclaration, celui qui est visé par une enquête concernant les emplois présumés fictifs dont auraient bénéficié son épouse et ses enfants a révélé avoir reçu une convocation des juges d'instruction le 15 mars. "C'est un assassinat, en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, le choix du calendrier, ce n'est pas moi seulement que l'on assassine, mais aussi l'élection présidentielle. C'est la voix des millions de Français qui désirent une alternance qui est muselée, c'est la liberté du suffrage et la démocratie qui sont percutés", a lancé le candidat.

"Je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et redresser notre pays", a-t-il conclu. Pour Alain Duhamel, François Fillon "vient de prononcer (...) la défense la plus habile, mais ce n'est pas une défense judiciaire, c'est une défense politique."



Elizabeth Martichoux, cheffe du service politique de RTL, a rencontré le candidat il y a une dizaine de jours : "Nous étions cinq journalistes à déjeuner avec lui. Ce qui nous avait frappé, c'était sa détermination inouïe. Il nous avait dit : 'Si je suis mis en examen, j'irai jusqu'au bout'".



