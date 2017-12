Faut-il supprimer tous les passages à niveau ?

publié le 15/12/2017 à 09:47

Défaillance technique ou erreur humaine ? L'heure est à l'enquête aujourd'hui au lendemain de la violente collision entre un autocar scolaire et un train à Millas (Pyrénées-Orientales), dans lequel 4 enfants ont été tués.



Les barrières du passage à niveau étaient-elles ouvertes, laissant la conductrice du bus s'engouffrer sur la voie, ou étaient-elles fermées ? Seul le conducteur du TER a pu être pour l'instant entendu, la conductrice, âgée de 48 ans et employée des autocars Faur, ayant été grièvement blessée dans l'accident.



Il était peu après 16H00 jeudi quand le car de ramassage scolaire, avec à son bord vingt enfants du collège Christian-Bourquin à Millas, a traversé le passage à niveau No 25. Derrière, un deuxième bus s'apprêtait à le suivre.



La SNCF a indiqué jeudi que "selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement, mais il faut évidemment que cela soit confirmé par l'enquête".



Il s'agit d'un passage à niveau "classique" doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, qui "n'était pas considéré comme particulièrement dangereux", selon elle.

Un père d'élève, Samuel Conegero, a cependant affirmé, se basant sur une photo prise par son fils, que "la barrière (était) complètement relevée et qu'il n'y (avait) pas de barrière cassée".



Le procureur Fagni, qui a ouvert une enquête pour "homicides et blessures involontaires", a saisi le pôle accident du tribunal de Marseille, spécialisé dans les accidents collectifs, dont des magistrats se sont déplacés sur les lieux du drame.

Outre une enquête de la SNCF, une enquête administrative a été aussi ouverte par le Bureau Enquête Accidents (BEA), chargé des drames aériens et ferroviaires, dont des experts sont attendus vendredi à Millas.



Sur le site de la catastrophe, le Train Express Régional et l'autocar éventré, dont la carcasse coupée en deux par la violence du choc gît encore sur la voie ferrée, ont été placés sous scellé pour être examinés par trente enquêteurs de la Brigade de recherche de gendarmerie de Perpignan, renforcés par la Section de recherche de Montpellier.





