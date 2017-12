publié le 04/12/2017 à 11:21

La SNCF a annoncé ce matin "la reprise normale du trafic" à Paris-Montparnasse, après le problème informatique qui avait paralysé la veille la gare très fréquentée.



"Le trafic est normal" lundi matin, a informé un porte-parole du groupe. "Les trains repartent de Montparnasse.", a-t-il ajouté



Le premier train de la journée, un TER en direction de Chartres, a quitté la gare à l'heure à 05H33, selon la SNCF.



"Pour les premiers TGV, tout s'est bien passé", a dit le porte-parole. Le premier, prévu pour Bordeaux à 06H10, a eu "quelques minutes de retard, mais il est bien parti".



Quatre mois après une panne de signalisation qui avait provoqué un grand désordre pendant trois jours à Paris-Montparnasse, un incident survenu dans le système d'aiguillage de la voie y a de nouveau provoqué dimanche l'interruption totale du trafic.



Certaines liaisons ont été assurées vers Nantes, Bordeaux et Rennes à partir de la gare d'Austerlitz, à raison d'un TGV par heure aller-retour. Les Transiliens, TER et Intercités ont marqué leur terminus à la gare de Versailles-Chantier.



La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a demandé au PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, de lui présenter "d'ici la fin de la semaine" une "nouvelle organisation et un nouveau management de la gestion des grands travaux" après l'incident du week-end à la gare Montparnasse.

De son côté, SNCF Réseau lance "immédiatement un audit de ses programmes de tests et de remise en service à la fin des grands chantiers", selon un communiqué du ministère publié.



Faut-il privatiser la SNCF ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Faut-il privatiser la SNCF ? Oui

Non

Ne se prononce pas