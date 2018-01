Faut-il mieux encadrer les promotions ?

publié le 31/01/2018 à 11:40

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a critiqué ce matin sur RTL l'opération commerciale sur le Nutella proposée par Intermarché, qui a provoqué des empoignades dans plusieurs magasins la semaine dernière, invitant l'enseigne à "ne plus faire ce genre de promotion".



"J'ai reçu le directeur d'Intermarché hier. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas se renouveler, on ne peut pas avoir des scènes comme cela tous les quatre matins en France", a déclaré Bruno Le Maire, invitant à ne pas "banaliser" les bousculades survenues.



"Il y a un accord qui a été signé par Intermarché et les autres distributeurs pour ne plus faire ce genre de promotions. Ils doivent tenir parole", a insisté le locataire de Bercy, alors qu'un projet de loi doit être présenté ce mercredi pour mieux encadrer la grande distribution.



L'enseigne de la grande distribution a proposé de jeudi à samedi derniers une promotion de 70% sur la célèbre pâte à tartiner à la noisette, vendue au prix de 1,41 euro au lieu de 4,50 euros pour un pot de 950 grammes.



Cette opération commerciale a donné lieu à des bousculades voire à des bagarres dans plusieurs magasins.



Les vidéos montrant des clients se ruant sur les pots ont fait le tour des réseaux sociaux, obligeant Intermarché à présenter ses excuses aux clients.



Le groupe de distribution poursuit son opération avec d'autres produits, promettant actuellement d'importants rabais sur des couches et du café.



La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé lundi avoir lancé une enquête sur cette opération.



"La DGCCRF a la responsabilité, je lui ai demandé hier, d'aller vérifier qu'ils tiennent bien leur parole", a insisté Bruno Le Maire. "La confiance, c'est très bien, le contrôle c'est beaucoup mieux", a-t-il ajouté.



Un projet de loi doit être présenté aujourd'hui pour encadrer la grande distribution. Parmi les mesures phares de ce projet, issu des Etats généraux de l'alimentation, figurent un encadrement des promotions dans les grandes surfaces, ainsi qu'un relèvement de 10% du seuil de revente à perte.





