Faut-il défiscaliser les heures supplémentaires ?

05/01/2017

C'est une mesure qui revient sur le devant de la scène. La défiscalisation des heures supplémentaires, instaurée par Nicolas Sarkozy puis supprimée durant le mandat de François Hollande est au cœur des débats, puisque l'idée fait partie du projet de Manuel Valls pour 2017. François Asselin, président de la CGPME, syndicat des patrons des petites et moyennes entreprises, la situation est plutôt "cocasse". "Manuel Valls a participé à un gouvernement qui a supprimé cette mesure et maintenant, il se rappelle que l'idée était plutôt bonne", lance-t-il. Selon lui, la défiscalisation des heures supplémentaires est une bonne chose, qui va participer à l'augmentation du pouvoir d'achat.



Du côté de la CGT, représentée par Sophie Binet secrétaire adjointe de l'organisation syndicale des ingénieurs cadres et techniciens "cette reprise de proposition est une provocation". Selon elle, y revenir serait une mauvaise nouvelle pour les salariés pour trois raisons : cela pourrait entraîner des suppressions de postes, une baisse du salaire brut, et une augmentation du temps de travail.



Dans le détail, Sophie Binet rappelle qu'en 2011, à cause de la défiscalisation des heures supplémentaires mise en place, "entre 50.000 et 90.000 emplois ont été supprimés". Sur la question du pouvoir d'achat, elle contredit François Asselin. "On prend d'une main ce qu'on redonne de l'autre. Avec cette mesure, on augmente le salaire net mais on baisse le brut, c'est-à-dire ce qui va financer nos retraites, notre sécurité sociale." Enfin, pour la secrétaire générale adjointe de la CGT, ce projet est une mauvaise nouvelle pour la santé des salariés, "qui travaillent déjà plus de 39 heures par semaine, et plus de 44 heures pour les cadres. Le passé a montré que le temps de travail a augmenté après la défiscalisation des heures supplémentaires", poursuit-elle.



Pour François Asselin, l'augmentation du temps de travail ne sera pas un problème si le pouvoir d'achat suit. "Beaucoup de salariés ont besoin et demandent ces heures supplémentaires."