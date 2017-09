Faut-il craindre une pénurie d'essence la semaine prochaine ?

publié le 21/09/2017 à 14:31

La semaine dernière, les fédérations CGT et Force ouvrière des transports ont appelé les routiers à une grève reconductible à partir du lundi 25 septembre et ont promis une "mobilisation massive" afin de dénoncer la réforme du Code du travail entreprise par le gouvernement. Le coup d'envoi sera donné dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 septembre, avec des modalités d'action encore à définir localement.



Traditionnellement, les actions de chauffeurs routiers ciblent en priorité les bases logistiques, les zones industrielles, les péages et les dépôts de carburant. Une action qui fait donc peser la menace d'une possible pénurie de carburants. Jérôme Vérité, de la CGT, avait notamment appelé les Français à "faire le plein assez rapidement".

Mais les routiers ont-il véritablement les moyens de créer un tel désordre en France ? Dans l'hexagone, il existe 7 raffineries, 90 gros dépôts de carburants ainsi que 110 de petites capacités. C'est pourquoi personne n'imagine un blocage complet de l'ensemble de ces sites puisque, en terme de mobilisation, la CGT et FO n'en n'ont pas les moyens.

Ne pas se précipiter dans les stations-service

Mais la crainte est pourtant réelle. Le gouvernement redoute ce qu'on appelle l'effet de panique c'est-à-dire que les automobilistes français se précipitent à la pompe par simple peur de manquer de carburant.



Un comportement qui pose problème alors que les groupes pétroliers ne peuvent plus suivre en terme d'approvisionnement. De ce fait, les files d'attente s'allongent et les stations-service tombent en rupture de stock. "Du pétrole il y a en aura toujours mais la peur de manquer d'essence et de gazole fait que les Français vont créer eux-même la pénurie", a déclaré Patrice Clos, le leader des routiers FO, sur RTL.



Développer une sorte de pénurie artificielle, entretenue par les automobilistes eux-même, tel est l'objectif affiché. Si le manque n'est pas immédiat, l’engrenage fait craindre le pire. Surtout que cela est pratiquement imparable quand un conflit se déclenche.