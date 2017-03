Faut-il augmenter le salaire de nos députés ?

publié le 22/03/2017 à 09:38

Pour éviter aux parlementaires d'être au coeur de conflits d'intérêts, Emmanuel Macron a la solution : augmenter leur salaire. Il a indiqué mardi 21 mars vouloir les payer "comme des cadres supérieurs", afin qu'ils n'aient pas d'activités parallèles. Une position partagée par Hervé Mariton, qui, en pleine affaire Penelope Fillon avait estimé qu'il était nécessaire d'augmenter la rémunération des parlementaires pour éviter les abus. Mais est-ce vraiment la réponse adaptée aux pratiques opaques observées chez certains de nos élus ?



Pas pour Charles de Courson. "Le vrai problème, c'est le statut des parlementaires". Pour le député UDI de la Marne, il faut d'abord réduire leur nombre, et ensuite "les doter de moyens sérieux pour rémunérer correctement leurs collaborateurs". Sur leurs frais professionnels, Charles de Courson estime qu'il faut réformer le système et "s'inspirer de l'exemple britannique, c'est-à-dire présenter des justificatifs et que l'on nous rembourse, comme le font tous les salariés du public et du privé".

Quand on touche des revenus, on paye des impôts dessus, on doit tous appliquer la même règle Nicolas Doucerain, président de Nous Citoyens Partager la citation





Nicolas Doucerain, président de Nous Citoyens, une association citoyenne regroupant des responsables d'associations partage lui aussi cette idée. "Quand les frais sont engagés pour louer des locaux, une permanence, ou encore payer des frais de représentation, vous avez des factures, vous les justifier, vous passez par un expert-comptable et ce qui n'est pas consommé vous le rendez à l'Assemblée nationale", explique-t-il. En plus de ces justificatifs, le président de Nous Citoyens veut aussi fiscaliser les revenus des parlementaires. "Quand on touche des revenus, on paye des impôts dessus, on doit tous appliquer la même règle. Les français attendent de l'exemplarité", estime Nicolas Doucerain.

Autre demande du député Charles de Courson pour plus de transparence : changer la législation concernant les cumuls entre les mandats parlementaires et les activités privées. "Peut-on être député et avocat d'affaires ? Aujourd'hui c'est autorisé et je pense que l'on est en conflit d'intérêts permanent. Peut-on avoir un cabinet de conseil ou lobbyiste ? Ce n'est pas possible, le principe devrait être interdit", estime le député.



Nicolas Doucerain a également évoqué les salaires des fonctionnaires travaillant à l'Assemblée nationale en tant que jardinier ou encore agent d'accueil."Ils gagnent 5.000 euros nets par mois payés sur 15 mois, et peuvent obtenir des prêts de 100.000 ou 200.000 euros à 0% pour payer leur logement principal. Comment en est-on arrivé là ? Il y a une dérive du système". Le président de Nous Citoyens dénonce une "non-transparence et une injustice vécue par nos concitoyens".