Facebook France va déclarer tous ses revenus dans l'hexagone dès 2018

publié le 15/01/2018 à 08:54

"C'est un changement que l'on fait parce qu'on écoute la société". Le directeur général de Facebook France et Europe du Sud a annoncé que la filiale française du géant américain allait déclarer l'intégralité de ses revenus en France.



Et la situation devrait changer dès cette année. "À partir de 2018, les revenus de Facebook France investis par des entreprises sur le territoire français, qui ont été accompagnés par des équipes commerciales et marketing ici en France, seront déclarés en France", a ainsi déclaré Laurent Solly sur France Inter.

Une annonce qui devrait réjouir bon nombre d'observateurs alors que Facebook France déclarait jusqu'à présent une grande partie de ses impôts en Irlande grâce à une structure "totalement légale qui existe pour des centaines et des milliers d'entreprises".

Facebook avait payé 1,16 million d'euros d'impôts en France en 2016. Une somme loin du montant total si l'entreprise avait déclaré l'intégralité de ses revenus. Selon les calculs de BFM Business, elle aurait pu avoisiner les 80 millions d'euros.