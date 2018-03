Exposition universelle 2025 : la France dépose son dossier de candidature

Un feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel et le Trocadéro, à Paris.

publié le 29/09/2017 à 15:07

Les grands événements pourraient s'enchaîner dans l'Hexagone dans quelques années. Après la désignation de Paris comme ville organisatrice des JO 2024 et dans l'attente de la décision pour la Coupe du monde de rugby en 2023, la France a déposé son dossier de candidature pour accueillir l'Exposition universelle en 2025. Le journal Le Monde indique que ce dossier de 600 pages a été remis jeudi 28 septembre au Bureau international des expositions (BIE), dont le siège se trouve à Paris.



Le vote du BIE, soumis à ses 193 pays membres, est prévu en novembre 2018. La candidature française bénéficie du soutien du président Emmanuel Macron, qui a préfacé le dossier. D'après Gaspard Gantzer, ex-conseiller chargé de la communication de François Hollande à l’Élysée, l'actuel chef de l'État "était plus sensible à l'Expo qu'aux JO" quand il occupait le poste de ministre de l'Économie. Un intérêt qui n'a pas évolué puisqu'il s'investit personnellement dans ce nouveau grand projet.

UNE ANNÉE POUR CONVAINCRE ET MOBILISER autour d’EXPOFRANCE 2025 !

Pour une ¿¿ qui rayonne dans le monde, tous ensemble #EnRoutePour2025 ¿ pic.twitter.com/KTETXeyxr6 — EXPOFRANCE 2025 (@ExpoFrance2025) 29 septembre 2017

Thème écologique, financement privé

Si la France obtient l'organisation de l'Exposition universelle, l'événement se tiendra du 1er mai au 31 octobre 2025, principalement sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, où un immense globe pourrait être construit. Les autres métropoles françaises pourraient décliner l'exposition avec des manifestations en lien avec le thème intitulé "la connaissance à partager, la planète à protéger". Une dimension écologique en référence aux accords de Paris sur le climat signés dans le cadre de la COP21, dont ce serait le 10e anniversaire en 2025.

Quid du financement de ce projet ? Le budget est estimé à 3,5 milliards d'euros, entièrement supporté par le secteur privé, sauf l'aménagement du plateau de Saclay, qui devrait réclamer la contribution des collectivités locales. Pascal Lamy, délégué interministériel en charge du dossier, envisage de s'appuyer sur les JO 2024 comme d'un tremplin vers le succès de l'Exposition universelle un an plus tard.