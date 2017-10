publié le 19/10/2017 à 10:51

Nouveau record pour le Dow Jones : mercredi 18 octobre, l'indice américain a franchi la barre des 23.000 points pour la première fois de son histoire. Onze mois de hausse consécutifs, c'est du jamais vu. "Une course au sommet qui inquiète", c'est ce jeudi 19 octobre la une des Échos...



Les spécialistes mais aussi, et c'est la nouveauté, le Secrétaire du Trésor aux États-Unis, l'équivalent de notre ministre des Finances, redoutent un nouveau krach. Il a d'ailleurs mis en garde les élus du Congrès, incapables de dégager le moindre consensus autour de la reforme fiscale promise par Donald Trump. Son message est très clair : s'ils ne votent pas les baisses d’impôts, la bourse va s'effondrer.



Hasard de l'actualité : ce message est adressé alors que ce jeudi 19 octobre marque le trentième anniversaire du plus violent krach boursier de toute l'histoire, comme nous le fait remarquer Le Parisien. C'était le 19 octobre 1987. Lundi noir à Wall street : le Dow Jones avait perdu 22%, en quelques heures. À l'époque, rappelle le journal, c'est une déclaration maladroite du secrétaire américain du Trésor qui avait mis le feu aux poudres.

Emmanuel Macron dans la tourmente

La presse revient également très largement sur la police de sécurité du quotidien présentée mercredi 18 octobre par Emmanuel Macron : "Et voilà le retour à peine déguisé de la police de proximité", titre en pages intérieures Libération pour qui "beaucoup de questions restent en suspens".



"Vous avez demandé la police, ne quittez pas, voilà la mystérieuse 'police de sécurité du quotidien'", ironise L'Est Républicain. Pour La Nouvelle république, Macron promet du flic et un peu de fric... Cependant, la cote de popularité du président reprend des couleurs. + 2 points, si l'on en croit le baromètre du Point à 34% d'opinions favorables... Il recule en revanche chez les plus modestes : -10 points. "L'expression 'président des riches' semble faire son chemin dans les esprits' dit l’hebdomadaire.

L'ambitieux couple Vallaud-Belkacem

Parmi les insatisfaits, on trouve Najat Vallaud-Belkacem. "Elle le hait" souffle l'un de ses anciens collègues du gouvernement qui se souvient dans les colonnes de Paris Match avoir dû tempérer, à plusieurs reprises, les critiques de cette femme "aux ambitions contrariées". L'hebdomadaire consacre un grand portrait au couple qu'elle forme avec Boris Vallaud, récemment élu député des Landes et présenté comme l'un des espoirs du PS. Un couple dont la devise, c'est un peu chacun son tour.



Elle était dans la lumière, lui dans l'ombre à l'Élysée ; aujourd'hui c'est l'inverse, mais l’ancienne ministre de l'Éducation n'a visiblement pas dit son dernier mot. Elle travaille actuellement au lancement d'une maison d'édition. "L'objet, explique-t-elle, sera de publier des ouvrages de vulgarisation sur la social-démocratie pour analyser son échec et tracer des perspectives." "Une manière, ajoute Paris Match, de gagner en densité politique alors même que nombre de socialistes désormais regardent avec plus de curiosité son mari." Un mari premier de ses supporters : "Des comme moi, dit-il, il y en a 90 par an... des comme elles, il y en a une par décennie."



OM-PSG, un match dans le match

À trois jours du classico OM-PSG, L'Équipe nous présente le match dans le match : celui des équipementiers Adidas et Nike. Dernier classique du genre aussi, puisque l'OM jouera la saison prochaine non plus sous les couleurs d'Adidas mais sous celles de Puma. Le match des deux grands rivaux sportifs continuera tout de même aux pieds des joueurs, libres de choisir leurs chaussures.



Dans cette bataille, l'américain et l'allemand écrasent la concurrence alors qu'ils ne représentent en ligue 1 plus que 7 maillots sur 20, les deux marques chaussent à elles deux 94 % des joueurs. 97 % même à l'OM, 92 % au PSG. "Des contrats qui se negocient à prix d'or", explique L'Équipe.