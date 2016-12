Outre le pompier décédé, âgé de 53 ans, l'un de ses collègues a été très gravement blessé dans cet accident survenu dans le secteur de Milly-la-Forêt, samedi 24 décembre.

Un pompier âgé de 53 ans est décédé et trois de ses collègues blessés dans un accident de la route, samedi 24 décembre. Les soldats du feu se rendaient sur une intervention dans l'Essonne, selon une information de la préfecture de police, qui précise que "le fourgon des pompiers est seul en cause" dans l'accident. Celui-ci s'est retourné pour une raison encore indéterminée.



Le drame s'est produit peu avant 20h30, dans le secteur de Milly-la-Forêt, une commune située dans la grande banlieue sud de la capitale. Outre le pompier décédé, l'un de ses collègues a été très gravement blessé, et deux autres sont en urgence relative.



Sur Twitter, François Hollande a exprimé sa solidarité envers les proches des victimes. Bruno Le Roux a quant à lui fait part de sa "vive émotion". En cette période de fêtes de fin d'année, le ministre de l'Intérieur a tenu à adresser "ses pensées affectueuses et attristées aux familles, aux proches, et à l'ensemble des sapeurs-pompiers endeuillés par cette triste nouvelle". Dans un communiqué, il appelle les Français "à témoigner plus que jamais de leur solidarité aux services de secours qui exposent leur vie pour protéger celle" des autres.