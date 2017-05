L’empoisonneuse de Chambery

publié le 26/05/2017 à 10:30

Aujourd'hui, une émission de l'Heure du Crime en partenariat avec Le Nouveau Détective, consacrée à un procès hors-norme.

D'abord à cause du nombre de victimes. Dix personnes âgées ont été empoisonnées par une aide-soignante d’une trentaine d’années, Ludivine Chambet, dans une maison de retraite médicalisée de Chambéry, en Savoie.



Hors-norme également à cause de la personnalité complexe de l’accusée, qui a été condamnée mardi dernier à 25 ans de réclusion criminelle.



L’affaire avait éclaté publiquement le 12 décembre 2013. Ce jour-là, on apprenait que l'aide-soignante, employée d'une maison de retraite, venait d'être mise examen pour 6 empoisonnements et 3 tentatives d'empoisonnements.



C’est à l’issue de sa garde-à-vue où elle a avoué avoir administré à ses victimes un cocktail médicamenteux que Ludivine Chamblet a été mise en examen. Les victimes avaient entre 76 et 96 ans et elles étaient toutes résidentes de l'Etablissement hospitalier pour personnes âgées (EHPAD) le Césalet à Jacob-Bellecombette.



Nous revenons sur l'ensemble de cette affaire et sur le procès de Ludivine Chambet avec mes invités.

Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective, Me Thomas Bidnic, avocat au barreau de Paris, avocat de Ludivine Chambet, Serge Pueyo, correspondant d'RTL à Grenoble, Me Daniel Cataldi, avocat au barreau de Chambery, avocat de plusieurs familles de victimes.



