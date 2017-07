Emmanuel Macron a-t-il réussi son opération de reconquête de l'armée à Istres ?

publié le 20/07/2017 à 20:32

Au lendemain de la démission du chef d'état-major, Emmanuel Macron est allé tenté de rassurer les armées ce jeudi 20 juillet. Le chef de l'État était en visite sur la base arienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. "Je sais ce que la Nation vous doit", a-t-il déclaré sur la base militaire. Il a réaffirmé à la Défense que son budget augmenterait l'an prochain et même qu'il serait le seul à augmenter alors même que les 850 millions d'euros de coupes budgétaires de cette année sont à l'origine de la crise.



Mais cette nouvelle promesse d'Emmanuel Macron est-elle de nature à refermer la fracture profonde entre l'Élysée et les militaires ? Le président a en tout cas exclu de supprimer une composante de la dissuasion nucléaire. "La dissuasion nucléaire est au cœur de notre défense, a-t-il dit sur une base qui est au centre de la dissuasion nucléaire française aéroportée. C'est pourquoi j'ai souhaité très rapidement rendre visite à celles et ceux qui assurent la permanence de notre posture au sein de nos deux composantes, sous-marine et aéroportée, lesquelles sont toutes deux indispensables et complémentaires."



Du côté des autorités, on assure que cette visite était prévue de longue date. Mais difficile de pas y voir une vaste opération de communication après les récentes polémiques qui auraient distendu le lien entre l’Élysée et la grande muette. Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on affirme ainsi que les derniers événements ne constituent en rien une crise, mais que le choix budgétaire du président relève d’un arbitrage qu’il doit faire, "les dépositaires de l’intérêt général étant ceux élus par le suffrage national".



