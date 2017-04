"Cela fait 20 ans qu'on met la pression sur Francis Heaulme", dit son avocate

publié le 25/04/2017 à 08:19

C’est la fin d’un long chemin. Trente ans d’enquêtes, de procédures et de fausses routes. Francis Heaulme, le "routard du crime", comparaît à partir de ce mardi 25 avril devant la cour d’assises de la Moselle pour le double meurtre de Cyril Beining et Alexandre Beckrich. Les deux garçons avaient 8 ans quand ils ont été retrouvés morts, le 28 septembre 1986, le crâne fracassé, sur le talus d’une voie ferrée de Montigny-lès-Metz, en Moselle.



Ce nouveau procès - le cinquième dans cette affaire hors norme - apportera-t-il des réponses aux familles des victimes ? "Je crains bien que non", lâche Me Liliane Glock, l'avocate de Francis Heaulme. "Je crains que le verdict, quel qu'il soit, ne convainque finalement que la moitié du public", poursuit-elle. Concernant la position de son client, elle affirme qu'elle est "toujours la même : il dit et redit 'Je n'ai pas tué les enfants'". Et d'insister : "Il n'a jamais dit : 'J'ai tué les enfants'".

Francis Heaume est-il un coupable idéal ? "Comme il s'agit de Francis Heaulme, on est tous un peu anesthésié, et on a un peu de mal à raisonner", explique Me Glock. "Mais il faut quand même se rendre compte que l'accusation a condamné ce procès en 1995, avec la destruction de scellés dont on sait qu'ils peuvent prouver à 100% la culpabilité de l'innocence", poursuit-elle. "Cela fait 20 ans qu'on met la pression sur Francis Heaulme et qu'on essaie de lui faire dire n'importe quoi", note l'avocate;