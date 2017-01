Des sites anti-IVG piratés renvoyaient vers la page du gouvernement

Plusieurs associations hostiles à l'avortement ont été hackées dimanche 22 janvier jour de la "Marche pour la Vie". Durant plusieurs heures, leurs URL renvoyaient à la page ivg.gouv.fr.

Crédit : AFP Les participants à la "Marche pour la vie" dimanche 22 janvier

par Emeline Le Naour publié le 23/01/2017 à 16:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alors qu'une manifestation anti-avortement avait lieu dans les rues de Paris dimanche 22 janvier rassemblant, selon la police, plus de 10.000 participants à cette "Marche pour la vie", une série de sites hostiles à la loi de 1975 ont été victimes d'un piratage informatique. Dans la soirée de dimanche, l'adresse de la Fondation Lejeune, celle de Marche pour la vie ainsi que celle des Survivants, renvoyaient à la page officielle du gouvernement consacrée au droit à l'avortement.



L'opération a été repérée par Street Press via le tweet d'un certain Vivian Hoch qui alertait sur le hacking et dénonçait selon ses dires "les méthodes violentes du fascisme de gauche". Lundi 23 janvier, l'ensemble de ces sites étaient de nouveau opérationnels mais l'origine du piratage reste inconnue.



Le mouvement Les Survivants a fait de la lutte contre l'avortement son cheval de bataille en utilisant notamment une communication bien rodée auprès des jeunes. Ces associations, proches des milieux d'extrême droite sont depuis plusieurs années dans le viseur du gouvernement. En décembre, les députés ont adopté une loi pénalisant les sites de désinformations en matière d’interruption volontaire de grossesse.