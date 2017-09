Des moutons découverts entassés sur 10m² dans un sous-sol

publié le 05/09/2017 à 17:46

C'est une découverte singulière. À Contes, près de Nice, 82 moutons ont été sauvés le 2 septembre, ils étaient entassés sur 10m² dans la partie collective du sous-sol d'un immeuble. Ils ont été pris en charge par la direction départementale des Alpes-Maritimes de la protection des populations et confiés à un berger.



"Nous sommes en train de chercher à qui ils peuvent appartenir puisqu'ils sont tatoués tous ces animaux, explique le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, à France Bleu Azur. À l'évidence, c'était des moutons qui devaient être sacrifiés à l'occasion de la fête de l'Aïd [qui a débuté le 1 septembre et dure trois jours, ndlr]", ajoute-t-il.



Pour le procureur, une infraction a été commise, car la traçabilité des animaux n'est pas possible dans ces circonstances, "il y a [une] nécessité sanitaire", précise-t-il. Récemment, un agriculteur alsacien a été interpellé parce qu'il abattait clandestinement des animaux pour l'Aïd. L'abattage est une pratique réglementée, il doit respecter des conditions sanitaires strictes, dans le respect de l'animal. Tout contrevenant risque jusqu'à six mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.