publié le 31/10/2017 à 12:48

Une vingtaine de familles de Françaises, membres de Daesh, ont écrit la semaine dernière à Emmanuel Macron et cinq ministres, dont Gérard Collomb, pour leur demander de "tout mettre en oeuvre pour faciliter le retour de ces jeunes femmes et de leurs enfants". "Nous, parents, grands-parents et proches des jeunes filles parties en Syrie ou en Irak, endurons depuis plusieurs années des souffrances ineffables et n'avons que notre gouvernement vers qui nous tourner pour demander de l'aide", écrivent-ils dans une lettre révélée par RMC, que RTL a également pu consulter.



Ces familles précisent que les femmes présentes actuellement en Syrie devront "naturellement rendre des comptes". "Il n'est pas question de minimiser la responsabilité de nos filles qui se sont laissées manipuler par une organisation terroriste barbare, mais simplement de rappeler à notre grande-patrie qu'elle ne doit pas rejeter ses enfants, même égarés".

L'opinion publique imagine que ce sont des bombes à retardement (...) C'est faux Une mère de famille dont la fille est en Syrie





C'est le cas de cette mère de famille du nord de la France. Elle a vu sa fille de 28 ans, ainsi que ses trois petits enfants, s'envoler en Syrie en 2015. "C'est un peu facile de les abandonner en disant que ce sont des terroristes, l'opinion publique imagine que ce sont des bombes à retardement, qu'il faut tous les exterminer là bas. C'est complètement faux. J'ai des petits garçon de cinq et trois ans, ce sont des bébés qui ne sont pas des soldats. Ce sont des enfants victimes d'une guerre qui n'est pas la leur", explique-t-elle au micro de RTL.



1.200 Français en zone irako-syrienne

Selon elle, les abandonner en Syrie reviendrait à "les condamner sans jugement à une mort certaine". "La France devrait demander des négociations auprès de tous les acteurs de cette guerre pour qu'ils ne fassent pas de mal aux femmes et aux enfants et qu'elles soient jugées, le cas échéant, dans leur pays", poursuit-elle.



C'est pourquoi, la vingtaine de familles demande la mise en place d'un "référent" chargé de les accompagner dans les différentes démarches. Aucune réponse n'a pour l'heure été émise du côté des autorités françaises, qui ont pris connaissance de cette démarche lundi 30 octobre.



Selon les derniers chiffres disponibles, 693 Français majeurs et 504 enfants, dont 50% ont moins de cinq ans, sont présents en zone irako-syrienne.