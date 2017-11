Corrida : la SPA porte plainte "pour acte de cruauté"

publié le 10/11/2017 à 13:00

Faut-il interdire les corridas en France ? La Société protectrice des animaux (SPA) a porté plainte pour acte de cruauté contre cette tradition. Devant le tribunal correctionnel de Paris, les organisateurs de corrida sont dans le viseur. Une plainte appuyée sur un article du Code pénal, qui ne prévoit pas de punir les courses de taureaux - et celle de coqs -, alors que les actes de maltraitance sur d'autres animaux sont sanctionnés par la justice. "Nous allons demander une interprétation de la justice par rapport à cette exception qui a été accordée aux corridas", explique Natacha Harry, la présidente de la SPA.



Une exception donnée, selon elle, par le caractère traditionnel de ce genre d'événements. "Cette notion de tradition locale ininterrompue, elle a été attaquée à plusieurs reprises par des associations anti-corrida", rappelle Natacha Harry, qui explique cependant que la plainte déposée par la SPA vise "la définition d'une course de taureaux", au sens sémantique du terme. Une course est-elle une pratique qui va jusqu'à la mise à mort de l'animal ? Pas selon le dictionnaire. Une course de taureaux est-elle une torture suivie de mort ?

"On demande une interprétation à la justice. La jurisprudence est faite pour évoluer. La société civile évolue. Le Code civil vis-à-vis des animaux a également évolué puisqu'ils sont dorénavant reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité", détaille la présidente de la SPA. Et de conclure : "Nous demandons à la justice d'intervenir et de donner un avis."