VIDÉO - Un militant vegan fait irruption dans l'arène de Bayonne lors d'une corrida

Le 15 août, Peter Janssen, le président de l'association Vegan Strike Group est entré sur la piste de l'arène de Bayonne, lors d'une corrida. Dans une vidéo publiée par le collectif, il est expliqué que le militant activiste lutte "contre toute forme d'exploitation animale à des fins de divertissement" et qu'il veut "dénoncer la barbarie que représente cette pratique".



Le torse nu et tagué de slogans, il a crié "Macron, nos traditions ne sont pas sanguinaires" et "ne confondons pas barbarie et tradition". Selon Le Monde, l'activiste hollandais de 34 ans, n'en est pas à son premier coup. Il aurait sauté une trentaine de fois dans des arènes de corrida et des bassins accueillant des dauphins.

Samedi 12 août, il avait aussi mené une action dans l'arène de Dax, lors du second tour de la Feria. Aussi, en juillet 2017, les trois membres de l'association avaient sauté dans les arènes espagnoles de Pampelune à Navarre et de Teruel à Aragon. La corrida, que l'on peut traduire par course de taureaux, est autorisée, dans certaines régions en France depuis 1951.