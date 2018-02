Commerce extérieur : comment expliquer le grand écart entre Paris et Berlin ?

publié le 09/02/2018 à 10:03

À quelques heures d'écart, les chiffres du commerce extérieur pour 2017 viennent d'être publiés en France et en Allemagne. À Paris, les Français enregistrent un déficit de 62 milliards d'euros pour l'année. À Berlin, un excédent de presque 250 milliards sur la même période !



Voici deux pays avec le même niveau de vie, la même conjoncture, le même environnement, et qui dégagent des résultats ont ne peut plus contrastés. Des évolutions parfaitement antagonistes expliquent ce ciseau.

Quand la reprise est là, l'Allemagne vend davantage, en particulier à ses voisins européens, et en particulier des machines outils. C'est un bien dont le pays est l'un des spécialistes planétaires, avec le Japon et la Corée - un peu la Chine également, sur des niveau de gamme moins élevés.

De son côté, la France, quand la reprise est là, achète davantage, principalement à nos voisins européens - en Allemagne en particulier, et des machines outils en particulier. L'accélération de l'activité a des effets tout à fait symétriques des deux côtés du Rhin.