publié le 14/07/2017 à 06:25

Un distributeur automatique de billets qui délivre de petits mots et crie "à l'aide". C'est la scène surréaliste survenue mercredi 12 juillet dans la ville américaine de Corpus Christi, au Texas, après qu'un réparateur de l'automate s'est retrouvé coincé derrière l'objet, rapporte Le Parisien d'après une information d'un média local.



"Aidez-moi. Je suis coincé à l'intérieur et je n'ai pas mon téléphone. S'il vous plaît, appelez mon patron", précisait l'une de ces notes glissées à certains clients avec leurs billets. Après que plusieurs utilisateurs du distributeur automatique ont cru à une blague, l'un d'eux a tout de même prévenu la police.

Les forces de l'ordre ont alors pu secourir l'homme piégé, venu réparer la serrure de l'automate avant de se retrouver coincé dans la pièce située derrière le distributeur, où il sera finalement resté environ deux heures.



"On pouvait entendre une petite voix venant de la machine", a raconté un agent de la police de Corpus Christi, Richard Olden. "On pensait que c'était une blague. Ça ne pouvait être qu'une blague", a-t-il également déclaré, ajoutant, encore légèrement incrédule : "Quelqu'un coincé dans un distributeur de billets ? On ne reverra jamais cela de toute notre vie. C'était juste dingue."