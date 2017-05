Carburant : la CFDT ne s'associe pas au mouvement de grève

et Christelle Rebière

publié le 31/05/2017 à 14:24

Sixième jour de mobilisation des chauffeurs de camion-citerne. Mercredi midi, 867 stations-service étaient en rupture de de carburant totale ou partielle, sur les 11.000 en activité en France. La CFDT, syndicat majoritaire dans le secteur, ne s'associe pas au mouvement lancé par la CGT Transports, car leurs revendications divergent sur plusieurs points. "Nous sommes aujourd'hui dans des négociations sur les classifications commencées il y a plusieurs années et qui ont pris un coup d'accélérateur ces derniers mois et qui devraient aboutir très prochainement", explique Christian Cottaz, secrétaire général adjoint CFDT Transports.



La CFDT regrette donc que le mouvement de la CGT soit aujourd'hui en décalage par rapport à d'autres négociations en cours qui pourraient avoir des conséquences sur les salaires. "Il faut connaître la situation . Aujourd'hui, nous avons des classifications qui sont complètement obsolètes", explique Christian Cottaz.

La CGT, à travers ce mouvement de grève, milite pour que dans la convention collective, soit prise en compte la spécificité propre du transport de matières dangereuses, c'est à dire une convention collective particulière. "C'est là que l'on ne se reconnaît pas du tout, puisque nous, on a une convention collective qui intègre plusieurs métiers. Le transport routier de marchandises ne concerne pas que les matières dangereuses", précise-t-il.



Christian Cottaz rappelle également que la convention collective contient également d'autres secteurs, comme le transport de voyageurs, le sanitaire, le transport de fonds, la logistique... "Elle est très large cette convention collective et aujourd'hui, il ne s'agirait pas de morceler encore plus cette convention", affirme Christian Cottaz.