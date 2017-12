publié le 15/12/2017 à 12:25

Dustin Hoffman fait l’objet de nouvelles accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Trois femmes ont témoigné jeudi 14 décembre sur le site du magazine Variety. C’est la quatrième fois que les agissements présumés de l’acteur de 80 ans sont ainsi dénoncés publiquement.



L’une des signataires de la tribune, Cori Thomas, était mineure à l’époque des faits, et était une camarade de classe de la fille de Dustin Hoffman. Elle raconte que l’acteur se serait mis nu devant elle dans une chambre d’hôtel et aurait tenu des propos à caractère sexuel. C’est un appel téléphonique de sa mère qui lui aurait permis de quitter subitement la pièce.

Autre signataire dans le magazine Variety, la productrice Mélissa Kester qui rapporte une agression sexuelle lors d'enregistrements sonores pour le film Ishtar, sorti en 1987. Dustin Hoffman l’aurait pénétrée digitalement, alors que le compagnon de la jeune femme était sur place.

Par le biais de son avocat, Dustin Hoffman a dénoncé des mensonges diffamatoires. Au cours des deux derniers mois, trois femmes avaient déjà dénoncé le comportement du comédien aux deux oscars.