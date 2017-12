"Chang est assis, il mange du riz" : une comptine jugée raciste fait polémique

publié le 29/12/2017 à 05:37

"Chang est assis, il mange du riz, ses yeux sont petits, riquiquis". Voici comment débute la comptine. Distribuée à des enfants d'une école maternelle d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, l'histoire de "Chang, le petit Chinois", a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Jugée ouvertement raciste, la comptine a été publiée et partagée des centaines de fois sur Twitter. Le rectorat de Créteil devrait prochainement se saisir de l'affaire, rapporte Le Figaro.



"Des parents asiatiques horrifiés à la vue de la chanson qu'on enseigne dans la classe de leur enfant en maternelle (...). N'hésitez pas à pointer les clichés et stigmatisation raciste et faire comprendre gentiment en quoi c'est déplacé", s'est indigné sur Facebook le président de l'association des Chinois résidents en France, Sacha Lin-Jung. Dominique Sopo, président de SOS Racisme parle lui sur son compte Facebook d'une chanson "remplie de clichés, avec tout ce que cela suppose de grossier" et qui "réduit les Chinois à quelques traits sommaires".



"Le message que cette comptine véhicule est simple : un Chinois est forcément petit, aux yeux bridés, et à part du riz, il ne mange rien d'autre", a réagi Bernard Tran, président de l’association de promotion de la culture asiatique Mékong77, interrogé par France 24. Sur Twitter, le débat est plus mitigé. Certains dénoncent un racisme ordinaire, quand d'autres regrettent une nouvelle polémique disproportionnée.

Contactés par Le Figaro, les éditeurs du texte se défendent de toute implication dans l'affaire. "Nous ne sommes pas signataires de ce texte qui a été donné dans deux classes dans une école à Aubervilliers. Il véhicule beaucoup de stéréotypes. C'est une grosse erreur, mais Suzanna Orsolato-Cazadieu [dont le nom est indiqué en bas de la chanson] n'a jamais eu aucune volonté de nuire", se sont défendues les fondatrices des Ateliers du Préau, la société d'édition présentée comme étant à l'origine de la comptine.