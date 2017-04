Centenaire de la Bataille de Vimy : que s'est-il passé le 9 avril 1917 ?

publié le 09/04/2017 à 08:55

François Hollande, le prince Charles et Justin Trudeau, premier ministre canadien, commémorent le centenaire de la Bataille de Vimy (Pas-de-Calais) dimanche 9 avril. En plus des trois représentants officiels, pas moins de 20.000 personnes sont attendues. Entre le 9 et le 12 avril 1917, en pleine première guerre les Canadiens, divisés en quatre divisions, ont repris aux Allemands la crête de Vimy, qui domine la plaine de Lens. Les troupes du Kaiser l'occupaient depuis octobre 1914.



Invité de RTL dimanche 9 avril, Jacques Larivière, maire de la commune du Pas-de-Calais, raconte : "L'armée française a essayé à plusieurs reprises de reprendre cette crête, importante pour la victoire, mais elle n'a jamais réussi (...) Quatre divisions canadiennes, soutenues par une division anglaise, avaient préparé leur attaque pour le matin du 9 avril en creusant des galeries et minant les lignes allemandes."

Au total, 3.600 Canadiens sont morts pendant les trois jours de combat. Plus de 10.000 autres ont été blessés. "Ce centenaire est très important au Canada. Le mémorial de Vimy est un monument canadien, qui est d'ailleurs imprimé sur les billets de 20 dollars canadiens. La nation canadienne est née là-bas : ils se sont unis pour quitter l'influence anglaise." "En reconnaissance de leur combat", la France a cédé le territoire de Vimy (100 ha) au Canada. 200.000 touristes viennent le visiter chaque année.