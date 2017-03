publié le 01/03/2017 à 08:30

L'Académie de médecine organise ce mercredi 1er mars un débat public pour mieux comprendre les enjeux du dépistage du cancer. À cette occasion, on découvre un test de dépistage qui passionne et semble révolutionnaire. Ce test, baptisé ISET (Isolation by Size of Epithelial Tumor cells), permettrait - via une simple prise de sang, à l'image du test du sida - un diagnostic avant que le cancer ne s'installe, ce qui permettrait du coup des traitements anticipés.



L'ISET permet de détecter les cellules tumorales circulantes, des cellules que l'on peut trouver dans le sang, avant que la tumeur ne soit détectable à l'imagerie. Des cellules qui marquent la présence d'un processus malin en formation. On peut aujourd'hui se le procurer au prix de 486 euros dans deux laboratoires privés français (l'un à Paris, l'autre à Nice), sur prescription médicale et qui n'est pas remboursé.

"Avec ce test, on va dire très tôt à un patient qu'il va développer des métastases", explique Patrizia Paterlini-Bréchot, chercheuse-cancérologue à l'initiative de cette nouvelle méthode dépistage. "L'idée est d'intervenir avant que les métastases se forment, sachant que les métastases sont les premières causes de mortalité", poursuit-elle.