publié le 30/03/2017 à 12:15

Cyrille Eldin a été victime d’un cambriolage lundi 27 mars dans la soirée. Le présentateur de l’émission Le Petit Journal sur Canal+ aurait signalé aux policiers la disparition de plusieurs objets de valeur, notamment trois ordinateurs personnels et des montres de luxe. Selon une information du magazine Closer, le disque dur de l’un des ordinateurs contiendrait des données importantes et confidentielles sur des personnalités politiques, notamment François Hollande, et du monde des médias.



Le ou les cambrioleurs ont réussi à s’introduire dans sa maison des Yvelines, en passant par les fenêtres ouvertes au premier étage. Le système d’alarme ne s’est pas activé, ce qui a permis aux malfaiteurs de repartir tranquillement avec leur précieux butin. En plus des ordinateurs, les cambrioleurs ont dérobé trois montres de luxe : une Rolex d'une valeur de 12.000 euros, une Breitling estimée à 10.000 euros et une Pequignet payée 6.500 euros.

Devant les enquêteurs, Cyrille Eldin aurait qualifié de "sensibles" les données sauvegardées dans l’ordinateur volé. Selon Closer, il s’agirait de numéros de téléphone et de fichiers informatiques en lien avec François Hollande et d’autres personnalités politiques et médiatiques.