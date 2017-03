publié le 29/03/2017 à 14:14

Le dernier débat de la campagne pour l'élection présidentielle est programmé le jeudi 20 avril sur France 2, trois jours seulement avant le premier tour. Ce timing a été jugé trop serré par certains candidats, comme Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui ont clairement remis en cause leur participation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est saisi du dossier et a fait part de sa "préoccupation" dans un communiqué publié ce mercredi 29 mars.



Le CSA précise que "cette préoccupation est relative à l'émergence possible à l'occasion de ce débat d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels des candidats mis en cause ne seraient pas en mesure de répondre utilement compte tenu de la brièveté du temps qui leur serait laissé". Le président du CSA Olivier Schrameck avait alerté dès le 24 mars la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Mélenchon et Macron ne veulent pas y aller

Les candidats Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont fait part de leurs doutes mardi à propos de l'organisation de ce débat de "dernière minute", à trois jours du premier tour. Le candidat de la France insoumise a annoncé qu'il ne participerait pas à un débat "au-delà du lundi 17 avril". "Nous (les candidats) avons autre chose à faire que de courir de chaîne en chaîne pour multiplier les débats à onze", a lancé Emmanuel Macron sur Europe 1.

Le CSA propose de "mettre en oeuvre un dialogue aussi rapide que possible tant avec les candidats à l'élection qu'avec les radios et les télévisions se disposant à organiser de telles émissions, en vue de parvenir à un accord général conforme aux principes applicables au débat électoral". Le CSA a rappelé aux chaînes "la nécessité de s'enquérir de l'accord des candidats pour la participation à de tels échanges ainsi que pour la détermination de leurs modalités".