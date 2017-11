Bordeaux : une "salle de shoot" va ouvrir en 2018

publié le 04/11/2017 à 18:04

Une troisième salle de shoot, ou "salle de consommation à moindre risque", va ouvrir en France dans les prochains mois. Après Paris et Strasbourg, c'est Bordeaux qui va se doter de ce type de lieu, dont l'objectif est de permettre aux toxicomanes de consommer de la drogue de manière plus encadrée, rapporte France Bleu Gironde. Ce projet n'est cependant pas neuf, cela fait maintenant cinq ans que la mairie y travaille.



La salle de shoot, sera située dans un établissement hospitalier en cœur de ville", et "non-gênant" pour les habitants, assure Nicolas Brugère, adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la santé, au micro de France Bleu. "Si la salle se situe dans un site hospitalier comme c'est le cas à Strasbourg et comme ce sera le cas à Bordeaux, et bien les riverains ne seront pas dérangés par le fait que des gens rentrent ou sortent de l'hôpital", a-t-il ajouté.

Pour l'adjoint au maire, cet encadrement ne doit pas être vu comme un moyen d'aider les toxicomanes à se droguer. Il dit comprendre les "citoyens qui peuvent être perturbés par le fait d'accompagner des personnes qui se droguent", mais explique aussi qu'ils "adhèrent au projet quand ils comprennent que cela permet aux toxicomanes d'aller mieux socialement et médicalement parlant."